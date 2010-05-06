В финале плей-офф чемпионата Австралии VAR отключилась на 30 секунд, из-за этого засчитали гол из вне игры

Федерация футбола Австралии (ФФА) признала ошибку VAR, из-за которой был засчитан гол с офсайда в финале плей-офф чемпионата Австралии.



После игры представители ФФА посмотрели обзор матча и выступили с заявлением.



«Опираясь на заявления технологического партнера Hawkeye, программное обеспечение, которое собирает и загружает трансляцию в систему VAR, дало сбой за 30 секунд до гола . Только через несколько минут после гола система восстановилась, но менять решение было слишком поздно.



Мы очень разочарованы ошибкой технологии VAR, и понимаем разочарование болельщиков и вообще всех футбольных фанатов.



VAR был презентован здесь и в других частях мира как технологическое решение, которое позволит избегать судейских ошибок, которые неизбежно возникают время от времени.



В этом случае сама технология потерпела неудачу и требуемые ракурсы трансляции оказались недоступны. Мы работаем с Hawkeye, чтобы полностью понять, почему это произошло и как избежать подобного в будущем.



Это важно не только для австралийского чемпионата, но также других лиг и чемпионата мира, на котором эта технология будет использована впервые», – говорится в официальном заявлении.

В финале плей-офф чемпионата Австралии «Мельбурн Виктори» обыграл «Ньюкасл Джетс» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

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