Роберто Манчини: «У «Зенита» нет футболистов, способных забивать. Мы допустили трансферные ошибки»

Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги матча 29-го тура РФПЛ против (0:1).

«Для того, чтобы выигрывать матчи, надо забивать голы. К сожалению, эта проблема у нас уже не первый месяц. Это суровая реальность. Нет Кокорина, нет футболистов, способных забивать.

Поэтому мы там, где мы сейчас находимся. Нам нужно было выигрывать любой ценой, поэтому все были увлечены атакой, мы раскрылись, и поэтому пропустили.

Сезон мы начали неплохо, все получалось. Потом, в критический момент, нужно было приложить экстраусилия и довести дело до конца. Мы же немного расслабились и допустили ошибки, в том числе трансферные.

Те игроки, которые были приобретены – это были наши упущения. Они слишком молоды, что выступать на таком уровне, чтобы победить в чемпионате.

К тому же, когда мы выступали одновременно в и чемпионате России, мы потеряли Кокорина и Мамману до конца сезона, а Кузяева практически на шесть недель», – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».

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