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    Семин сравнялся со Слуцким по числу чемпионств в России. Больше только у Газзаева и Романцева

    Теги Локомотив Валерий Газзаев Леонид Слуцкий Юрий Семин премьер-лига Россия Олег Романцев рекорды Футбол

    «Локомотив», обыграв «Зенит» в матче 29-го тура чемпионата России (1:0), в 3-й раз в своей истории выиграл турнир

    Для главного тренера железнодорожников Юрия Семина это также третий чемпионский титул в карьере после побед в 2002 и 2004 годах.

    70-летний специалист догнал по числу побед в российском чемпионате экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

    Больше титулов только у Валерия Газзаева, у которого четыре трофея с «Аланией» (1) и ЦСКА (3), и Олега Романцева, 8 раз приводившего «Спартак» к золотым медалям.

    «Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально

    Без Семина у «Локомотива» всего 1 трофей. С ним – 11

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