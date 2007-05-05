Семин сравнялся со Слуцким по числу чемпионств в России. Больше только у Газзаева и Романцева

«Локомотив», обыграв «Зенит» в матче 29-го тура чемпионата России (1:0), в 3-й раз в своей истории выиграл турнир
Для главного тренера железнодорожников Юрия Семина это также третий чемпионский титул в карьере после побед в 2002 и 2004 годах.
70-летний специалист догнал по числу побед в российском чемпионате экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.
Больше титулов только у Валерия Газзаева, у которого четыре трофея с «Аланией» (1) и ЦСКА (3), и Олега Романцева, 8 раз приводившего «Спартак» к золотым медалям.
«Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально