Семин сравнялся со Слуцким по числу чемпионств в России. Больше только у Газзаева и Романцева

«Локомотив», обыграв «Зенит» в матче 29-го тура чемпионата России (1:0), в 3-й раз в своей истории выиграл турнир

Для главного тренера железнодорожников Юрия Семина это также третий чемпионский титул в карьере после побед в 2002 и 2004 годах.

70-летний специалист догнал по числу побед в российском чемпионате экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

Больше титулов только у Валерия Газзаева, у которого четыре трофея с «Аланией» (1) и ЦСКА (3), и Олега Романцева, 8 раз приводившего «Спартак» к золотым медалям.

«Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально

Без Семина у «Локомотива» всего 1 трофей. С ним – 11