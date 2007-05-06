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    Суарес сообщил о переходе Гризманна в «Барселону». Оказалось, журналист не так его понял

    Теги Барселона Атлетико примера Испания возможные трансферы Луис Суарес Антуан Гризманн Футбол

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал возможный переход в клуб нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    «Барселона» всегда покупает отличных футболистов как Антуан Гризманн, например, Коутиньо и Дембеле. Они очень техничны.

    Гризманн играет на высоком уровне уже много лет. Он лидер атаки «Атлетико» и играет решающую роль. Здесь ему все будут рады.

    Он приходит не для того, чтобы занять чье-то место. Гризманн поможет лучшей команде мира. Приятно видеть в команде таких футболистов», – цитирует Суареса Marca со ссылкой на Radio Uruguay.

    По информации Cadena Cope, журналист, бравший интервью у Суареса, неверно интерпретировал слова игрока и запутался во временах (грамматическая категория глагола), записывая уругвайца.

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