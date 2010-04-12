«Атлетико» готов платить Гризманну 20 млн евро в год, чтобы предотвратить трансфер в «Барселону»

хочет удержать нападающего Антуана Гризманна, который может уйти в «Барселону» по завершении сезона.

Ранее появлялась информация, что каталонский клуб уже согласовал трансфер француза, однако сам игрок на прошлой неделе заявил, что его будущее на данный момент не определено.

В контракте 27-летнего форварда прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, которую готова заплатить.

Однако «Атлетико» рассчитывает, что сможет убедить Гризманна остаться, предложив ему зарплату в 20 миллионов евро.