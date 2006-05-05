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    «Краснодар» вышел на третье место в РФПЛ

    Теги премьер-лига Россия СКА Хабаровск Краснодар Виктор Классон Футбол

    В 29-м туре РФПЛ «Краснодар» на выезде справился с хабаровским СКА (1:0).

    «Краснодар» набрал 53 очка и вышел на третье место, сравнявшись со «Спартаком» (53), но москвичи впереди по дополнительному показателю – по личным встречам.

    «Спартак» и «Зенит» сыграют сегодня, ЦСКА – завтра. Все три клуба ведут борьбу с краснодарцами за место в Лиге чемпионов.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    СКА Хабаровск – Краснодар 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    5 мая, 11.00, «им. Ленина»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 45 Классон.
    СКА ХабаровскДовбня, Наваловский, Пуцко, Гришко, Димидко, Кабутов, Савичев, Федотов (Казанков, 72), Самсонов (Никифоров, 78), Канунников, Секульски (Маркович, 28).
    КраснодарКрицюк, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Петров, Классон, Перейра (Шишкин, 66), Газинский, Мамаев (Калинин, 82), Вандерсон (Жоаозиньо, 77), Смолов.

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