«Краснодар» вышел на третье место в РФПЛ

В 29-м туре РФПЛ на выезде справился с хабаровским СКА (1:0).

набрал 53 очка и вышел на третье место, сравнявшись со «Спартаком» (53), но москвичи впереди по дополнительному показателю – по личным встречам.

«Спартак» и «Зенит» сыграют сегодня, ЦСКА – завтра. Все три клуба ведут борьбу с краснодарцами за место в Лиге чемпионов.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ