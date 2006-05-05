«Краснодар» вышел на третье место в РФПЛ

В 29-м туре РФПЛ «Краснодар» на выезде справился с хабаровским СКА (1:0).
«Краснодар» набрал 53 очка и вышел на третье место, сравнявшись со «Спартаком» (53), но москвичи впереди по дополнительному показателю – по личным встречам.
«Спартак» и «Зенит» сыграют сегодня, ЦСКА – завтра. Все три клуба ведут борьбу с краснодарцами за место в Лиге чемпионов.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 5 мая, 11.00, «им. Ленина»
- Гол:
- 0:1 – 45 Классон.
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СКА Хабаровск –
Довбня, Наваловский, Пуцко, Гришко, Димидко, Кабутов, Савичев, Федотов (Казанков, 72), Самсонов (Никифоров, 78), Канунников, Секульски (Маркович, 28).