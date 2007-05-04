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    Илья Геркус: «Слова Семина о пятой колонне уже в прошлом. Мы живем настоящим»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Илья Геркус Футбол

    Президент «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение по поводу продления контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

    «Мы посчитали, что в данной ситуации будет правильным еще раз выразить полное доверие главному тренеру. В плане сроков новое соглашение полностью повторяет предыдущее.

    Что касается поставленных задач, то обе стороны сформировали их вместе в процессе диалога. Мы быстро пришли к пониманию по всем ключевым вопросам. 

    Предложение контракта главному тренеру – прерогатива президента клуба. Для данного шага собирать совет директоров не потребовалось. 

    Слова Семина о «пятой колонне»? Сейчас это все уже в прошлом. Мы живем настоящим, в котором клуб и главный тренер подписали новый контракт.

    Теперь все мы можем сосредоточиться на завтрашней игре с «Зенитом» – все мысли теперь только об этом. 

    Контракты игроков? С игроками мы будем разговаривать уже после 30-го тура чемпионата», – рассказал Геркус.

    «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше». Тренер «Локо» мочит Геркуса?

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