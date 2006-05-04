Массимо Каррера: «Даже государственные перевороты не так обсуждают, как сейчас тему Пилипчука»

Главный тренер Массимо Каррера дал комментарий по поводу ухода из команды тренера .

– На тренировке сегодня не было тренера Романа Пилипчука. Как вы отнеслись, что в своем заявлении он не поблагодарил только вас?

– Об этом спросите у него. Я не знаю причин его ухода. Сам прочитал об этом в газете.

Могу лишь предположить, что он устал работать в «Спартаке», устал работать со мной. Или решил работать самостоятельно. Я желаю ему удачи.

– Вас удивило такое его заявление?

– Я считаю, что такой шаг – это некрасиво по отношению к «Спартаку».

– Его не будет до конца сезона?

– Это вопрос к руководству клуба. Но по идее он должен был лететь смотреть «Тосно» – «Динамо».

Хватит о Пилипчуке. Мне кажется, даже в случае государственного переворота нет столько обсуждений, сколько сейчас на эту тему, – заявил Каррера.

Помощник Карреры объявил об уходе. И поблагодарил всех, кроме него