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    Массимо Каррера: «Даже государственные перевороты не так обсуждают, как сейчас тему Пилипчука»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Пилипчук Массимо Каррера Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по поводу ухода из команды тренера Романа Пилипчука.

    – На тренировке сегодня не было тренера Романа Пилипчука. Как вы отнеслись, что в своем заявлении он не поблагодарил только вас?

    – Об этом спросите у него. Я не знаю причин его ухода. Сам прочитал об этом в газете.

    Могу лишь предположить, что он устал работать в «Спартаке», устал работать со мной. Или решил работать самостоятельно. Я желаю ему удачи.

    – Вас удивило такое его заявление?

    – Я считаю, что такой шаг – это некрасиво по отношению к «Спартаку». 

    – Его не будет до конца сезона? 

    – Это вопрос к руководству клуба. Но по идее он должен был лететь смотреть «Тосно» – «Динамо».

    Хватит о Пилипчуке. Мне кажется, даже в случае государственного переворота нет столько обсуждений, сколько сейчас на эту тему, – заявил Каррера.

    Помощник Карреры объявил об уходе. И поблагодарил всех, кроме него

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