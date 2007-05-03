Полузащитник «Рубина» Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры

Хавбек «Рубина» Гекдениз Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры по окончании сезона.

Как сообщает «Бизнес Online», 38-летний футболист сегодня вечером проведет пресс-конференцию на базе клуба, где выступит с заявлением для журналистов.

Карадениз выступает в «Рубине» с 2008 года и в составе казанцев провел 299 матчей.

Турецкий футболист стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), обладателем Суперкубка России (2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России (2010).