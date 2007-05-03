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    Гендиректор «Тосно» о лицензии УЕФА: «Почему надо из-за какой-то мелочи запрещать участие в Лиге Европы?»

    Теги премьер-лига Россия Кубок России Лига Европы УЕФА ФНЛ Авангард Курск Тосно Вячеслав Матюшенко Футбол

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал сложности в получении лицензии УЕФА, необходимой для выступления в еврокубках.

    «В еврокубках должны играть те, кто это право заслужил. Почему команды, которые так хотят играть в еврокубках, не играют в финале Кубка России? Даже если команда первой лиги выиграет, если «Тосно» выиграет, они должны играть в Европе. Это спортивный принцип. 

    Почему надо из-за какой-то мелочи запрещать участие в Лиге Европы? Тем более все решаемо. Долги ведь у нас небольшие, там смешная сумма. Хотя если принято решение нас не пускать, то там уже хоть о стену бейся. Мы не сдаемся. 

    Но для начала нужно выиграть финал Кубка. Курск же тоже находится в такой же ситуации. Не собираюсь никого критиковать и оспаривать решения. Просто считаю, что это неправильно. Надо, наоборот, командам помогать, чтобы они играли в Европе. Люди к этому стремились. Они этого добились. Много труда, крови и пота ушло, чтобы попасть в финал», – сказал Матюшенко.

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