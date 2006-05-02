«Ливерпуль» установил еврокубковый рекорд, забив в нынешнем розыгрыше ЛЧ 46 голов

установил рекорд Лиги чемпионов по результативности за один сезон.

В ответном матче 1/2 финала команда дважды забила «Роме» к 25-й минуте (2:1, первый тайм).

Всего у «красных» в нынешнем розыгрыше ЛЧ уже 46 голов в 14 матчах, что является лучшим не только лучшим результатом в истории турнира, но и еврокубков вообще.

Ранее рекорд результативности в Лиге чемпионов принадлежал «Барселоне», которая в сезоне-1999/00 забила 16 матчах 45 мячей.

Spotrs.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Ливерпуль».