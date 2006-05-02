Модрич о судействе: «Привыкли к тому, что успехи «Реала» всегда хотят принизить»

Полузащитник Лука Модрич прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов по итогам матчей с «Баварией» (2:2, 2:1).

«Игра была очень тяжелой. Такие команды, как , никогда не сдаются. Они проделали огромную беговую работу, обладают высоким мастерством, но мы научились терпеть и бороться друг за друга.

Судейство? Я не видел этот эпизод [с неназначенным пенальти]. Мы привыкли к тому, что наши успехи всегда хотят принизить», – сказал Модрич.

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