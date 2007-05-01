Зинедин Зидан: «Постараемся забить «Баварии» быстрый гол. Это то, что надо «Реалу»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (первая игра – 2:1).

приехала, чтобы показать свою игру. Это топ-клуб и отличная команда. Но мы тоже хотим показать хорошую игру. Будем готовы, как и всегда. Если получится, сможем рассчитывать на большие свершения.

Главное для нас – думать о победе и выйти на поле с мыслями о ней. Постараемся забить быстрый гол. Это то, что нам надо.

Быть тренером тяжелая работа. Это относится и к чемпионату, и к кубковым турнирам. Результаты сильно разнятся. Мне нравится работать и там, и там, но я не могу быть довольным нашим выступлением в чемпионате. Мы хотим большего, мы всегда этого хотим.

Все знают, на что способен , какой это футболист и что он дает команде. Он в «Реале» уже десять лет и внес свой вклад в историю. Марсело – очень жизнерадостный парень, всегда шутит. Очень здорово, что в нашей раздевалке есть такой футболист и человек.

Бензема в полном порядке, он любит забивать. Кроме того, это игрок, который полностью выкладывается на поле и усердно тренируется. Я регулярно с ним общаюсь, как и с другими игроками», – сказал Зидан.