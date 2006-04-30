Анатолий Мещеряков: «Анчелотти в «Локомотиве»? Рассматриваем кандидатуры тренеров «Ман Сити» и «Челси»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.
«Анчелотти в «Локомотиве»? А еще мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров «Манчестер Сити» и «Челси». И они приняли наше предложение. Теперь выбираем.
Если серьезно, то (информация про Анчелотти) это бред. Мы не комментируем.
Юрий Павлович Семин и команда выполнили все задачи, которые перед ними ставил совет директоров на этот сезон», – заявил Мещеряков.