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    Анатолий Мещеряков: «Анчелотти в «Локомотиве»? Рассматриваем кандидатуры тренеров «Ман Сити» и «Челси»

    Теги Локомотив Карло Анчелотти премьер-лига Россия Анатолий Мещеряков Футбол

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

    «Анчелотти в «Локомотиве»? А еще мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров «Манчестер Сити» и «Челси». И они приняли наше предложение. Теперь выбираем.

    Если серьезно, то (информация про Анчелотти) это бред. Мы не комментируем.

    Юрий Павлович Семин и команда выполнили все задачи, которые перед ними ставил совет директоров на этот сезон», – заявил Мещеряков.

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