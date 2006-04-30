Лионель Месси: «Жаль, что Иньеста уходит из «Барсы» без требла»

Форвард «Барселоны» , комментируя победный дубль команды в чемпионате и Кубке Испании, подвел предварительные итоги сезона.

«Мы должны ценить этот успех, наслаждаться им и праздновать вместе со своими болельщиками. Мы полностью превзошли соперников. Практически не проигрывали, уступив лишь в одной игре в Кубке. К сожалению, вылетели из Лиги чемпионов, и это было неожиданно, учитывая обстоятельства.

В целом нам стоит отдать должное. Добиться того, чего мы добились, – крайне тяжело.

Жаль, что Иньеста покидает «Барсу». Сначала ушли Хави и Маскерано, тоже символы клуба, теперь пришел черед Андреса. Жаль, что так вышло с Лигой чемпионов и Иньеста уходит без требла. Но, думаю, он все равно уходит ярко. Он более чем заслужил этот дубль – заслужил тем, что отдал клубу. Желаем ему всего наилучшего», – сказал Месси.