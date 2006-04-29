Наверх

    Виктор Гончаренко: «Изменения в составе в следующем сезоне неизбежны»

    Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Зенитом» (0:0) ответил на вопрос о составе. 

    – Тренеры «Зенита» всегда жалуются на недостаток игроков. Как ЦСКА, не имея скамейки, постоянно борется за первое место?

    – У нас малочисленный, но сплоченный отряд. Все достаточно опытные, сыгранные.

    Важно, чтобы мы нашли баланс в использовании молодых игроков. В следующем году будут изменения, но они неизбежны. Сейчас пользуемся костяком из Игнашевича, Березуцких и Акинфеева, – приводит слова Гончаренко корреспондент Sports.ru Александр Дорский. 

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться