Виктор Гончаренко: «Изменения в составе в следующем сезоне неизбежны»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Зенитом» (0:0) ответил на вопрос о составе.

– Тренеры «Зенита» всегда жалуются на недостаток игроков. Как ЦСКА, не имея скамейки, постоянно борется за первое место?

– У нас малочисленный, но сплоченный отряд. Все достаточно опытные, сыгранные.

Важно, чтобы мы нашли баланс в использовании молодых игроков. В следующем году будут изменения, но они неизбежны. Сейчас пользуемся костяком из Игнашевича, Березуцких и Акинфеева, – приводит слова Гончаренко корреспондент Sports.ru Александр Дорский.