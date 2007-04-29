Роберто Манчини: «ЦСКА – опытная команда, которая умеет тянуть время и хорошо защищается»

Главный тренер Роберто Манчини прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:0).

«Не сказал бы, что результат справедлив. Как и во многих других играх в этом сезоне, у нас было огромное количество моментов, которые мы не реализовали.

Мы заслуживали победы. Но у ЦСКА – опытная команда, которая умеет тянуть время и хорошо защищается.

Травма Ивановича – это большая проблема. Надеюсь, что повреждение не такое серьезное, что это просто растяжение мышц.

Нам нужно забивать и выигрывать. Мы хорошо играем, но единственная проблема – это реализация», – отметил Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».