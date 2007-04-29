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    Роберто Манчини: «ЦСКА – опытная команда, которая умеет тянуть время и хорошо защищается»

    Теги ЦСКА Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Футбол

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча против ЦСКА (0:0). 

    «Не сказал бы, что результат справедлив. Как и во многих других играх в этом сезоне, у нас было огромное количество моментов, которые мы не реализовали.

    Мы заслуживали победы. Но у ЦСКА – опытная команда, которая умеет тянуть время и хорошо защищается. 

    Травма Ивановича – это большая проблема. Надеюсь, что повреждение не такое серьезное, что это просто растяжение мышц. 

    Нам нужно забивать и выигрывать. Мы хорошо играем, но единственная проблема – это реализация», – отметил Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».

     

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