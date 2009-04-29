«Спартак» обыграл «Амкар» и прервал серию из 3 поражений

Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата России «Спартак» в гостях обыграл «Амкар» (2:0).
Команда Массимо Карреры прервала 3-матчевую серию поражений: от «Урала» и «Ахмата» в чемпионате и от «Тосно» в Кубке России.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 29 апреля, 14.00, «стадион Звезда»
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Амкар –
Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Занев, Идову, Комолов, Рязанцев (Браун Форбс, 72), Эззатоллахи (Костюков, 64), Гащенков, Милькович, Бодул (Оланаре, 64).
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Спартак –
Селихов, Максимович (Пашалич, 46), Боккетти, Ещенко, Кутепов, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Тимофеев, Зе Луиш (Ханни, 41).
- Предупреждения:
- Тимофеев (28), Боккетти (31), Комолов (31), Эззатоллахи (42), Сиваков (43).