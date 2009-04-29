«Спартак» обыграл «Амкар» и прервал серию из 3 поражений

Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата России «Спартак» в гостях обыграл «Амкар» (2:0).

Команда Массимо Карреры прервала 3-матчевую серию поражений: от «Урала» и «Ахмата» в чемпионате и от «Тосно» в Кубке России.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.