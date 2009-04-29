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    «Спартак» обыграл «Амкар» и прервал серию из 3 поражений

    Теги Спартак Амкар премьер-лига Россия Футбол

    Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата России «Спартак» в гостях обыграл «Амкар» (2:0). 

    Команда Массимо Карреры прервала 3-матчевую серию поражений: от «Урала» и «Ахмата» в чемпионате и от «Тосно» в Кубке России.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча

    Амкар – Спартак 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    29 апреля, 14.00, «стадион Звезда»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 8 Боккетти, 0:2 – 81 Ханни.
    АмкарНигматуллин, Белоруков, Сиваков, Занев, Идову, Комолов, Рязанцев (Браун Форбс, 72), Эззатоллахи (Костюков, 64), Гащенков, Милькович, Бодул (Оланаре, 64).
    СпартакСелихов, Максимович (Пашалич, 46), Боккетти, Ещенко, Кутепов, Мельгарехо, Фернандо, Промес, Зобнин, Тимофеев, Зе Луиш (Ханни, 41).
    Предупреждения:
    Тимофеев (28), Боккетти (31), Комолов (31), Эззатоллахи (42), Сиваков (43).

     

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