Наверх

    Владимир Путин: «Достижения ЦСКА – наша общая гордость и национальное достояние»

    Теги ЦСКА ЦСКА ЦСКА премьер-лига Россия ЦСКА Владимир Путин ЦСКА жен ЦСКА политика ледовый каток ЦСКА Футбол

    Президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА с 95-летием.

    «Поздравляю армейцев всех поколений и их преданных болельщиков со знаменательным событием – 95-летием Центрального спортивного клуба армии.

    За минувшие годы ЦСКА прошёл большой, насыщенный путь от опытно-показательной площадки Всевобуча до одного из наиболее титулованных спортивных клубов страны, вписал немало ярких, незабываемых страниц в триумфальную летопись отечественного и мирового спорта.

    Среди его воспитанников – блестящая плеяда победителей самых престижных международных соревнований, чемпионов и призёров Олимпийских игр. Их выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.

    Важно, что нынешние спортсмены-«армейцы» с уважением относятся к легендарным традициям предшественников, своими успехами укрепляют авторитет родного клуба и статус России как великой спортивной державы: подтверждают свои лидерские позиции в гимнастике и фигурном катании, показывают отличные результаты в лёгкой атлетике и единоборствах и, конечно, в таких популярных игровых видах спорта, как футбол, хоккей, баскетбол.

    Хочу искренне поблагодарить всех и прежде всего уважаемых ветеранов клуба за самоотверженный, упорный труд на благо Родины», – говорится в поздравлении на официальном сайте президента.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться