Жозе Моуринью: «Решение о продаже Салаха принимал не я, а «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, возглавлявший ранее , рассказал, почему лондонский клуб расстался с вингером , выступающим ныне за «Ливерпуль».

«Мнение о том, что я продал Салаха, – это очередная ложь в мой адрес. Все было по-другому. Я, наоборот, сказал «Челси» купить Салаха. Но он пришел молодым парнем, он не был готов физически и психологически. Другая среда, другая культура – ему все давалось тяжело.

Мы решили отдать его в аренду «Фиорентине», и он сам попросил об этом. Он хотел уйти, чтобы иметь больше игровой практики. В «Фиорентине» он начал матереть. Так что это «Челси» решил продать его [в «Рому»].

Я дал согласие, чтобы отдать его в аренду. Считал, что это ему необходимо, к тому же у «Челси» уже были вингеры… Некоторые из них, такие как Виллиан и Азар, по-прежнему в команде, и все они вышли на новый уровень.

Решение отдать Салаха в аренду было принято коллективно. Но я не принимал решение о его продаже, чтобы купить другого игрока», – сказал Моуринью.