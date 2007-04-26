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    Каземиро: «Марсело – лучший левый фланг в мире»

    Теги Бавария Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Лига чемпионов Марсело Каземиро Футбол

    Полузащитник «Реала» Каземиро высказался об игре своего соотечественника Марсело, забившего гол в первом полуфинале с «Баварией» (2:1).

    «Хотелось бы выделить игру всей команды и поздравить с голом Марсело. Он играет со мной и за сборную Бразилии, так что мне очень повезло.

    Будем надеяться, что он сохранит свою форму, потому что он лучший левый латераль в мире.

    Мы знали, что нам будет сложно, но мы здорово отыграли в защите. Мы должны поздравить всех игроков обороны. Это была выстраданная игра. Против «Баварии» всегда тяжело играть, поэтому нужно ценить работу в защите.

    Это один из сильнейших клубов Европы, поэтому нам нужно ценить и победу. Мы усердно трудились и проявили характер, это не везение. Мы обыграли великолепного соперника, но самое сложное еще впереди», – сказал Каземиро.

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