Каземиро: «Марсело – лучший левый фланг в мире»

Полузащитник Каземиро высказался об игре своего соотечественника , забившего гол в первом полуфинале с «Баварией» (2:1).

«Хотелось бы выделить игру всей команды и поздравить с голом Марсело. Он играет со мной и за сборную Бразилии, так что мне очень повезло.

Будем надеяться, что он сохранит свою форму, потому что он лучший левый латераль в мире.

Мы знали, что нам будет сложно, но мы здорово отыграли в защите. Мы должны поздравить всех игроков обороны. Это была выстраданная игра. Против «Баварии» всегда тяжело играть, поэтому нужно ценить работу в защите.

Это один из сильнейших клубов Европы, поэтому нам нужно ценить и победу. Мы усердно трудились и проявили характер, это не везение. Мы обыграли великолепного соперника, но самое сложное еще впереди», – сказал .