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    Деян Ловрен: «Салах заслуживает претендовать на «Золотой мяч»

    Теги Криштиану Роналду Ливерпуль премьер-лига Англия Лионель Месси Золотой мяч Деян Ловрен Мохамед Салах Футбол

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен высказался об игре нападающего мерсисайдского клуба Мохамеда Салаха.

    «Мо становится суперзвездой. То, как он это все делает, выглядит легко, но на самом деле это очень сложно. 

    Я не хочу оказывать на него какое-то дополнительное давление в это неподходящее время, но если он продолжит в том же духе, есть все основания в конце года увидеть его в тройке лучших.

    Когда люди говорят о Месси и Роналду, они должны помнить о Салахе. Он заслуживает быть претендентом на «Золотой мяч». В начале сезона я не представлял, как он этого добьется, но он работает и стал совершенно другим игроком.

    Думаю, наш стиль игры помогает ему в этом. В «Базеле», «Челси» и «Роме» он играл не так, наша же система подходит ему идеально. Важнее всего для него продолжать обходиться без травм. Если так и будет, то все возможно», – сказал Ловрен.

    Нет ничего страшнее атаки «Ливерпуля»

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