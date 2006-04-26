Деян Ловрен: «Салах заслуживает претендовать на «Золотой мяч»

Защитник Деян Ловрен высказался об игре нападающего мерсисайдского клуба .

«Мо становится суперзвездой. То, как он это все делает, выглядит легко, но на самом деле это очень сложно.

Я не хочу оказывать на него какое-то дополнительное давление в это неподходящее время, но если он продолжит в том же духе, есть все основания в конце года увидеть его в тройке лучших.

Когда люди говорят о Месси и Роналду, они должны помнить о Салахе. Он заслуживает быть претендентом на «Золотой мяч». В начале сезона я не представлял, как он этого добьется, но он работает и стал совершенно другим игроком.

Думаю, наш стиль игры помогает ему в этом. В «Базеле», «Челси» и «Роме» он играл не так, наша же система подходит ему идеально. Важнее всего для него продолжать обходиться без травм. Если так и будет, то все возможно», – сказал Ловрен.

Нет ничего страшнее атаки «Ливерпуля»