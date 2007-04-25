Роналду догнал Хави и вышел на второе место по матчам в Лиге чемпионов

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Для португальца этот матч стал 151-м в турнире. По этому показателю он сравнялся с экс-хавбеком «Барселоны» Хави и делит с ним второе место в истории турнира.

Больше игр в Лиге чемпионов провел только бывший голкипер Икер Касильяс (167).

Роналду вышел на первое место по количеству полуфинальных матчей Кубка / Лиги чемпионов (20). Он обошел бывшего игрока «Реала» Франсиско Хенто (19). Еще у одного бывшего футболиста клуба Хаби Алонсо 17 таких игр.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Реал».