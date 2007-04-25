Наверх

    Роналду догнал Хави и вышел на второе место по матчам в Лиге чемпионов

    Теги Бавария Криштиану Роналду Хаби Алонсо Реал Мадрид Хави Икер Касильяс примера Испания Лига чемпионов рекорды Франсиско Хенто Футбол

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    Для португальца этот матч стал 151-м в турнире. По этому показателю он сравнялся с экс-хавбеком «Барселоны» Хави и делит с ним второе место в истории турнира.

    Больше игр в Лиге чемпионов провел только бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс (167).

    Роналду вышел на первое место по количеству полуфинальных матчей Кубка / Лиги чемпионов (20). Он обошел бывшего игрока «Реала» Франсиско Хенто (19). Еще у одного бывшего футболиста клуба Хаби Алонсо 17 таких игр.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Реал».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться