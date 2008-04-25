Почеттино – фаворит на пост тренера «Реала» в случае ухода Зидана

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассматривает предложение .

Аргентинец – основной кандидат на назначение в мадридский клуб, который по окончании сезона может покинуть .

Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен работой француза в текущем сезоне, поскольку в чемпионате Испании мадридцы, потеряв шансы на титул, отстают от «Барселоны» на 15 очков.

При этом не исключено, что Зидан добровольно уйдет из «Реала» даже в случае третьей подряд победы в Лиге чемпионов. В 1/2 финала текущего розыгрыша королевский клуб сыграет с «Баварией».

Контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года, и лондонцы хотят продлить его.

Почеттино о работе в «Реале»: «Футбол приведет меня туда, куда захочет»