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    Почеттино – фаворит на пост тренера «Реала» в случае ухода Зидана

    Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания отставки Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассматривает предложение «Реала».

    Аргентинец – основной кандидат на назначение в мадридский клуб, который по окончании сезона может покинуть Зинедин Зидан.

    Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен работой француза в текущем сезоне, поскольку в чемпионате Испании мадридцы, потеряв шансы на титул, отстают от «Барселоны» на 15 очков.

    При этом не исключено, что Зидан добровольно уйдет из «Реала» даже в случае третьей подряд победы в Лиге чемпионов. В 1/2 финала текущего розыгрыша королевский клуб сыграет с «Баварией».

    Контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2021 года, и лондонцы хотят продлить его.

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