Салах забил 21 гол в 19 матчах в 2018 году

Полузащитник Мохамед Салах оформил дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (2:0, перерыв).

В 2018 году египтянин забил 21 гол в 19 матчах во всех турнирах за клуб и сборную.

Также он первый за последние 15 лет игрок клуба АПЛ, забивший 9 или более мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов – в сезоне-2002/03 это удалось форварду Руду ван Нистелрою.

В «Ливерпуле» отметка в 10 мячей в одном розыгрыше ЛЧ ранее не покорялась никому.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Рома».

Ливерпуль сошел с ума от ЛЧ. Просто посмотрите на это