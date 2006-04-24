Салах забил 21 гол в 19 матчах в 2018 году

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (2:0, перерыв).
В 2018 году египтянин забил 21 гол в 19 матчах во всех турнирах за клуб и сборную.
Также он первый за последние 15 лет игрок клуба АПЛ, забивший 9 или более мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов – в сезоне-2002/03 это удалось форварду «Манчестер Юнайтед» Руду ван Нистелрою.
В «Ливерпуле» отметка в 10 мячей в одном розыгрыше ЛЧ ранее не покорялась никому.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Рома».