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    Салах забил 21 гол в 19 матчах в 2018 году

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов Мохамед Салах Футбол

    Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (2:0, перерыв).

    В 2018 году египтянин забил 21 гол в 19 матчах во всех турнирах за клуб и сборную.

    Также он первый за последние 15 лет игрок клуба АПЛ, забивший 9 или более мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов – в сезоне-2002/03 это удалось форварду «Манчестер Юнайтед» Руду ван Нистелрою.

    В «Ливерпуле» отметка в 10 мячей в одном розыгрыше ЛЧ ранее не покорялась никому.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Рома».

    Ливерпуль сошел с ума от ЛЧ. Просто посмотрите на это

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