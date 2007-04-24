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    Президент «Ромы»: «Удивлен реализацией Салаха. Может, у них в АПЛ просто ворота больше?»

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия Мохамед Салах Джеймс Паллотта Футбол

    Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассказал, как обсуждал переход полузащитника Мохамеда Салаха с владельцем «Ливерпуля» Джоном Генри.

    – Конечно, когда сейчас вы смотрите на эту сделку, можно сказать, что покупка Салаха за 42 миллиона евро – это выгодное приобретение. Проблема в том, что когда пришел Мончи, Салах хотел уйти. У него оставался год по контракту, и уже следующим летом мы могли не получить за него ничего.

    Он хотел вернуться в АПЛ и показать себя, что ему и удалось сделать. Я не могу сказать, что кто-то еще, помимо «Ливерпуля», делал нам предложение хотя бы рядом с этой суммой.

    – Вы обсуждали с Генри сделку?

    – Он немного сомневался и думал, что «Ливерпуль» переплатил. Я сказал, что оплачу ему обед.

    – Вы удивлены такой игрой Салаха в этом сезоне?

    – Если быть предельно откровенным, да. Мы использовали его не так, как «Ливерпуль». Они нашли лучший способ. Мы использовали его в качестве вингера, в центре нападения у нас был Джеко, который забил 36 голов, так что тут дело в том, что у нас был нападающий, который разрывал лигу. «Ливерпуль» же, кажется, использует его ближе к центру нападения.

    Когда я говорю, что удивлен, я подразумеваю его реализацию. Когда он был в «Роме», то даже несмотря на значительное количество голов, он был разочарован тем, что не реализовывал моменты, как он это делает сейчас: кажется, что мяч уже в сетке, когда он только к нему попадает.

    Может, у них в АПЛ просто ворота больше? Наблюдать за ним невероятно, каждый раз, когда он забивает, я думаю: «Боже мой!» – заявил Паллотта.

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