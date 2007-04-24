Президент «Ромы»: «Удивлен реализацией Салаха. Может, у них в АПЛ просто ворота больше?»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассказал, как обсуждал переход полузащитника Мохамеда Салаха с владельцем Джоном Генри.

– Конечно, когда сейчас вы смотрите на эту сделку, можно сказать, что покупка Салаха за 42 миллиона евро – это выгодное приобретение. Проблема в том, что когда пришел Мончи, Салах хотел уйти. У него оставался год по контракту, и уже следующим летом мы могли не получить за него ничего.

Он хотел вернуться в АПЛ и показать себя, что ему и удалось сделать. Я не могу сказать, что кто-то еще, помимо «Ливерпуля», делал нам предложение хотя бы рядом с этой суммой.

– Вы обсуждали с Генри сделку?

– Он немного сомневался и думал, что «Ливерпуль» переплатил. Я сказал, что оплачу ему обед.

– Вы удивлены такой игрой Салаха в этом сезоне?

– Если быть предельно откровенным, да. Мы использовали его не так, как «Ливерпуль». Они нашли лучший способ. Мы использовали его в качестве вингера, в центре нападения у нас был Джеко, который забил 36 голов, так что тут дело в том, что у нас был нападающий, который разрывал лигу. «Ливерпуль» же, кажется, использует его ближе к центру нападения.

Когда я говорю, что удивлен, я подразумеваю его реализацию. Когда он был в «Роме», то даже несмотря на значительное количество голов, он был разочарован тем, что не реализовывал моменты, как он это делает сейчас: кажется, что мяч уже в сетке, когда он только к нему попадает.

Может, у них в АПЛ просто ворота больше? Наблюдать за ним невероятно, каждый раз, когда он забивает, я думаю: «Боже мой!» – заявил Паллотта.

Betting Insider — прогнозы и ставки на спорт от профи