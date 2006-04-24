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    Юрген Клопп: «Народ часто слушает не тех людей. Именно поэтому президентом США стал Трамп»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп политика Дональд Трамп Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о политике. 

    – К вам часто прислушиваются...

    – Знаете, в этом и проблема. Народ часто слушает не тех людей. Именно поэтому в мире и происходит то, что происходит сейчас. 

    Именно поэтому Трамп и стал президентом США, хотя есть люди, которые явно лучше подходят для этой работы. Это невероятно, что в такой стране все заканчивается выбором... вау! Дональда Трампа!

    – А что вы думаете о выходе Великобритании из Евросоюза?

    – Брекзит – это не решение всех проблем. Я уже говорил об этом. ЕС не идеален, он не был идеален и не будет идеален. Но это лучшее, что у нас было, – заявил Клопп.

     

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