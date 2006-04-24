Юрген Клопп: «Народ часто слушает не тех людей. Именно поэтому президентом США стал Трамп»

Главный тренер Юрген Клопп высказался о политике.

– К вам часто прислушиваются...

– Знаете, в этом и проблема. Народ часто слушает не тех людей. Именно поэтому в мире и происходит то, что происходит сейчас.

Именно поэтому Трамп и стал президентом США, хотя есть люди, которые явно лучше подходят для этой работы. Это невероятно, что в такой стране все заканчивается выбором... вау! Дональда Трампа!

– А что вы думаете о выходе Великобритании из Евросоюза?

– Брекзит – это не решение всех проблем. Я уже говорил об этом. ЕС не идеален, он не был идеален и не будет идеален. Но это лучшее, что у нас было, – заявил Клопп.