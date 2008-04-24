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    Марк Вильмотс: «Куртуа продавал состав сборной Бельгии. В 18.00 я его объявлял, а в 18.15 все уже было в соцсетях»

    Теги премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу Марк Вильмотс Тибо Куртуа Футбол

    Бывший тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс обвинил голкипера Тибо Куртуа в том, что тот сливал информацию из раздевалки.

    «Была у меня проблема. В 18:00 я давал игрокам теорию, а в 18:15 все уже было в соцсетях. Игрок продавал состав. И это все абсолютно серьезно.

    Несколько французских журналистов рассказали мне, что папа Куртуа делал это. И если ты так поступаешь, ты не уважаешь свою родину.

    По-моему, это позор. Обычно сопернику нужно гадать, какой у тебя будет состав. И он ждет, пока их не опубликуют за час до матча.

    А это ужасно, это дает оппоненту больше времени. Он может ко всему подготовиться, потому что он будет все знать. На ЧМ в Бразилии такого не случалось», – сказал Вильмотс.

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