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    Вход на финал Кубка России «Авангард» – «Тосно», скорее всего, будет бесплатным

    Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия Кубок России болельщики ФНЛ Авангард Курск Тосно Футбол

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что болельщики, скорее всего, смогут бесплатно посетить финал Кубка России между «Авангардом» и «Тосно» в Волгограде 9 мая.

    «Народный финал! Как видим, у каждого клуба есть возможность (дойти до финала Кубка России). Пример Курска как раз об этом.

    Какой есть финал – такой и есть. Будем организовывать все на высшем уровне.

    Скорее всего, сделаем свободный вход. Чтобы кого-то где-то представлять, надо получить допуск от УЕФА», – сказал Мутко.

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