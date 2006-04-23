Вход на финал Кубка России «Авангард» – «Тосно», скорее всего, будет бесплатным

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что болельщики, скорее всего, смогут бесплатно посетить финал Кубка России между «Авангардом» и в Волгограде 9 мая.

«Народный финал! Как видим, у каждого клуба есть возможность (дойти до финала Кубка России). Пример Курска как раз об этом.

Какой есть финал – такой и есть. Будем организовывать все на высшем уровне.

Скорее всего, сделаем свободный вход. Чтобы кого-то где-то представлять, надо получить допуск от УЕФА», – сказал Мутко.

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