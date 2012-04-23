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    Муравьев о коррупции в «Динамо»: «Честно говоря, не знаю, что сказать. Я вообще не понимаю, о чем речь идет»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Динамо Москва Константин Рауш Владимир Стржалковский Абдул-Азиз Тетте Евгений Муравьев Футбол

    Бывший генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал коррупционный скандал, в центре которого он оказался.

    – Я ничего сейчас не комментирую, спасибо.

    – Хотели вас спросить про проверку МВД в отношении ваших трансферов Рауша и Тетте.

    – Я вообще не понимаю, о чем речь идет. Поэтому без комментариев.

    – По информации РБК, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что вы выводили деньги на сторону...

    – Честно говоря, не знаю, что сказать. Мне никто ничего не говорит. Я узнаю обо всем из прессы – так же, как и вы.

    – И как реагируете на публикации в СМИ?

    – Значит, я что-то значу, если обо мне столько говорят.

    – Но ведь там же говорят исключительно в негативном ключе.

    – Кто-то делает пиар на позитиве, кто-то – на негативе. Не хочу комментировать что-либо.

    – А когда сможете дать комментарий?

    – Меня хотя бы кто-то опросил, рассказал бы в чем дело.

    – То есть МВД на вас не выходило?

    – Больше на меня выходят корреспонденты.

    – Правоохранительные органы вам не задавали вопросы про Тетте и Рауша?

    – Я не понимаю, о чем идет речь. Никаких комментариев, – сказал Муравьев.

    МВД проводит проверку на предмет коррупции в руководстве «Динамо»

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