Дзюба о сборной: «С Черчесовым нет никаких конфликтов. Я поставил цель вернуться и приложу для этого все усилия»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба оценил свои перспективы сыграть на в составе сборной России.

«Со Станиславом Саламовичем нет никаких конфликтов и разногласий. Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды.

Если вдруг не получится, что ж делать, такая судьба. Когда шел в «Арсенал», даже близких одолевали сомнения. Какой смысл уходить из «Зенита», терять в зарплате, вдруг что-то не получится? Хочу сказать слова благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и Гураму Захаровичу (Аджоеву – президенту ПФК «Арсенал», прим.). Они меня спасли.

Я попросил об одном: единственный мой шанс доказать по поводу сборной и всего остального – дать возможность выйти на футбольное поле, только там я могу что-то сказать. Прекрасно понимаю чувства Олега Шатова, который ушел из «Зенита» в аренду в .

Мы с Олегом всегда на связи. Пожелал ему забить, когда краснодарцы играли в Петербурге. Я даже был уверен, что он это сделает. Как видите, я не ошибся. После матча мы созвонились. Олег мне прислал фото, где он уставший, но счастливый. Такие крутые вещи мне очень нравятся», – рассказал Дзюба.