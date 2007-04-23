ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо

Контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрит удар защитника Андреаса Гранвиста ногой в голову форварда ЦСКА Витиньо в матче 27-го тура чемпионата России.

Об этом рассказал руководитель ККК по судейству .

«Контрольно-квалификационная комиссия будет рассматривать эпизод между Гранквистом и Витиньо в матче 27-го тура ЦСКА – «Краснодар».

Мы обязательно рассмотрим этот эпизод и оценим его. Мы всегда будем реагировать на ситуации, которые вызывают общественный резонанс. Заседание состоится завтра», – сказал Левников.

Фото: «Чемпионат.com»