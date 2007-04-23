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    ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо

    Теги ЦСКА Андреас Гранквист премьер-лига Россия РФС КДК РФС фото Николай Левников Краснодар Витиньо Футбол

    Контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрит удар защитника «Краснодара» Андреаса Гранвиста ногой в голову форварда ЦСКА Витиньо в матче 27-го тура чемпионата России.

    Об этом рассказал руководитель ККК по судейству Николай Левников.

    «Контрольно-квалификационная комиссия будет рассматривать эпизод между Гранквистом и Витиньо в матче 27-го тура ЦСКА – «Краснодар».

    Мы обязательно рассмотрим этот эпизод и оценим его. Мы всегда будем реагировать на ситуации, которые вызывают общественный резонанс. Заседание состоится завтра», – сказал Левников.

    Фото: «Чемпионат.com»

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