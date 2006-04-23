Сарри показал средний палец фанатам «Ювентуса»

«Ювентус» в домашнем матче 34-го тура серии А проиграл «Наполи» (0:1).

Когда автобус с командой из Неаполя подъезжал к стадиону «Ювентуса», фанаты «черно-белых» встретили его зарядом оскорблений.

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри продемонстрировал им в ответ средний палец.

«Так я ответил группе людей, которые плевали в автобус и оскорбляли нас за то, что мы из Неаполя. Я бы никогда не показал такой жест кому-либо за то, что он болеет за «Ювентус», – прокомментировал инцидент Сарри после матча.

Фото: Goal.com