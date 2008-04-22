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    Юрий Семин: «Хотите, чтобы мы все выигрывали? Тогда был бы неинтересный чемпионат»

    Теги Локомотив Юрий Семин Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия травмы Ведран Чорлука Ари Уфа Эдер Маседу Антон Миранчук Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы после игры с «Уфой» (0:0) в рамках 27-го тура премьер-лиги.

    – У вас были эмоциональные моменты, связанные с судейством. Есть претензии?

    – Арбитр должен бил убыстрить игру. Другие команды затягивают матч и отбирают время у всех, минут по 8-10.

    – За 10 минут до конца второго тайма вы что-то высказали Алексею Миранчуку. Что ему сказали?

    – Это наше личное. Игровая ситуация.

    – После этого матча осложнилась ситуация в турнирной таблице. В чем проблемы?

    – А что вы хотите, чтобы мы все выигрывали? Тогда был бы неинтересный чемпионат. Потерянные очки всегда будут.

    – Переживаний по поводу потери очков нет?

    – У всех, кто болеет за «Локомотив», есть переживания. У меня в том числе.

    – Что с Чорлукой?

    – Это к докторам вопрос.

    – Сегодня не сыграл Ари. Почему?

    – В прошлый раз, когда он играл и мы его поменяли, был вопрос о том, почему поменяли. Сейчас спрашиваете, почему не играл. Эдер и Фарфан играли, поэтому он и не вышел на поле, – сказал Семин.

    13 лет назад «Локомотив» тоже должен был стать чемпионом. И все проиграл

    Опрос

    «Локомотив» все равно чемпион?

    5393 голосa 3
    • Да
      53%
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