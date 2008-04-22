Юрий Семин: «Хотите, чтобы мы все выигрывали? Тогда был бы неинтересный чемпионат»

Главный тренер Юрий Семин ответил на вопросы после игры с «Уфой» (0:0) в рамках 27-го тура премьер-лиги.

– У вас были эмоциональные моменты, связанные с судейством. Есть претензии?

– Арбитр должен бил убыстрить игру. Другие команды затягивают матч и отбирают время у всех, минут по 8-10.

– За 10 минут до конца второго тайма вы что-то высказали Алексею Миранчуку. Что ему сказали?

– Это наше личное. Игровая ситуация.

– После этого матча осложнилась ситуация в турнирной таблице. В чем проблемы?

– А что вы хотите, чтобы мы все выигрывали? Тогда был бы неинтересный чемпионат. Потерянные очки всегда будут.

– Переживаний по поводу потери очков нет?

– У всех, кто болеет за «Локомотив», есть переживания. У меня в том числе.

– Что с Чорлукой?

– Это к докторам вопрос.

– Сегодня не сыграл Ари. Почему?

– В прошлый раз, когда он играл и мы его поменяли, был вопрос о том, почему поменяли. Сейчас спрашиваете, почему не играл. Эдер и Фарфан играли, поэтому он и не вышел на поле, – сказал Семин.

13 лет назад «Локомотив» тоже должен был стать чемпионом. И все проиграл