Юрий Семин: «Хотите, чтобы мы все выигрывали? Тогда был бы неинтересный чемпионат»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы после игры с «Уфой» (0:0) в рамках 27-го тура премьер-лиги.
– У вас были эмоциональные моменты, связанные с судейством. Есть претензии?
– Арбитр должен бил убыстрить игру. Другие команды затягивают матч и отбирают время у всех, минут по 8-10.
– За 10 минут до конца второго тайма вы что-то высказали Алексею Миранчуку. Что ему сказали?
– Это наше личное. Игровая ситуация.
– После этого матча осложнилась ситуация в турнирной таблице. В чем проблемы?
– А что вы хотите, чтобы мы все выигрывали? Тогда был бы неинтересный чемпионат. Потерянные очки всегда будут.
– Переживаний по поводу потери очков нет?
– У всех, кто болеет за «Локомотив», есть переживания. У меня в том числе.
– Что с Чорлукой?
– Это к докторам вопрос.
– Сегодня не сыграл Ари. Почему?
– В прошлый раз, когда он играл и мы его поменяли, был вопрос о том, почему поменяли. Сейчас спрашиваете, почему не играл. Эдер и Фарфан играли, поэтому он и не вышел на поле, – сказал Семин.
13 лет назад «Локомотив» тоже должен был стать чемпионом. И все проиграл