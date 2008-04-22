Роберто Манчини: «Кузяев не был готов сыграть весь матч из-за проблем с голеностопом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями после матча 27-го тура чемпионата России против «Арсенала» (3:3).
– В середине первого тайма вы дали записку Леандро Паредесу, что было в ней?
– Каждый раз одни и те же вопросы. В записке просто была написана схема игры.
– Во втором тайме вы выпустили Далера Кузяева, который за минуту перевернул ход матча. Нет ощущения, что это можно было сделать раньше или чтобы Далер вообще вышел в стартовом составе?
– Он не был готов на 100% к матчу, испытывает небольшие проблемы с голеностопом.
– 3:3 по такому сценарию – это плюс 1 очко или минус 2?
– Для нас это, безусловно, минус 2, потерянные очки. Играли в большинстве, вели 3:2 и все-таки пропустили на последних минутах гол, – сказал Манчини в эфире канала «Наш Футбол».