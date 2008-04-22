Наверх

    Роберто Манчини: «Кузяев не был готов сыграть весь матч из-за проблем с голеностопом»

    Теги Зенит Роберто Манчини Арсенал Тула Далер Кузяев Леандро Паредес Футбол

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями после матча 27-го тура чемпионата России против «Арсенала» (3:3).

    – В середине первого тайма вы дали записку Леандро Паредесу, что было в ней?

    – Каждый раз одни и те же вопросы. В записке просто была написана схема игры.

    – Во втором тайме вы выпустили Далера Кузяева, который за минуту перевернул ход матча. Нет ощущения, что это можно было сделать раньше или чтобы Далер вообще вышел в стартовом составе? 

    – Он не был готов на 100% к матчу, испытывает небольшие проблемы с голеностопом.

    – 3:3 по такому сценарию – это плюс 1 очко или минус 2? 

    – Для нас это, безусловно, минус 2, потерянные очки. Играли в большинстве, вели 3:2 и все-таки пропустили на последних минутах гол, – сказал Манчини в эфире канала «Наш Футбол».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться