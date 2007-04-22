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    Отец Иньесты: «Если Андрес решит уйти из «Барселоны», к этому нужно отнестись с уважением. Думаю, сейчас подходящее время»

    Теги Барселона Андрес Иньеста примера Испания возможные трансферы Футбол

    Отец полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты Хосе Антоио после победы в финале Кубка Испании над «Севильей» (5:0) прокомментировал будущее сына.

    «Ему предстоит принять тяжелое решение. И если он решит уйти, к этому решению нужно отнестись с уважением.

    Я думаю, сейчас подходящее время сделать такой непростой шаг. Он планирует объявить о своем решении на следующей неделе.

    Здорово, что он забил свой первый гол в финале Кубка Испании. Сейчас, когда матч закончился, я спокоен. Мой сын сыграл здорово и действовал в своем стиле», – сказал отец футболиста.

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