«Севилья» – «Барселона». Болельщики каталонцев освистали гимн Испании в присутствии короля

При исполнении национального гимна перед финальным матчем Кубка Испании между «Севильей» и «Барселоной» (0:5) болельщики каталонцев, собравшиеся на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, встретили его свистом.

На матче присутствовал король Испании Филипп VI.

Болельщики «Барселоны» не впервые отмечаются такими акциями во время матчей в Мадриде. С 2009 года это уже восьмой подобный случай в финалах Кубка страны.

Каталонцы протестуют против сложившейся политической ситуации вокруг их региона и требуют освобождения арестованных лидеров движений за независимость провинции от Испании.

При этом болельщики «Севильи» из Андалусии пели гимн.

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