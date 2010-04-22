«Севилья» – «Барселона». Болельщики каталонцев освистали гимн Испании в присутствии короля

При исполнении национального гимна перед финальным матчем Кубка Испании между «Севильей» и «Барселоной» (0:5) болельщики каталонцев, собравшиеся на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, встретили его свистом.
На матче присутствовал король Испании Филипп VI.
Болельщики «Барселоны» не впервые отмечаются такими акциями во время матчей в Мадриде. С 2009 года это уже восьмой подобный случай в финалах Кубка страны.
Каталонцы протестуют против сложившейся политической ситуации вокруг их региона и требуют освобождения арестованных лидеров движений за независимость провинции от Испании.
При этом болельщики «Севильи» из Андалусии пели гимн.
Así ha sonado el himno de España en el #Wanda #Metropolitano (vía @JulianPereiraDj). pic.twitter.com/cmBaoncqZm— Radio MARCA (@RadioMARCA) 21 апреля 2018 г.
Президент Ла Лиги: «Я бы перенес финал Кубка Испании, если национальный гимн будет освистан»