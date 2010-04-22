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    «Севилья» – «Барселона». Болельщики каталонцев освистали гимн Испании в присутствии короля

    Теги Барселона Севилья Кубок Испании болельщики политика Футбол

    При исполнении национального гимна перед финальным матчем Кубка Испании между «Севильей» и «Барселоной» (0:5) болельщики каталонцев, собравшиеся на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, встретили его свистом. 

    На матче присутствовал король Испании Филипп VI. 

    Болельщики «Барселоны» не впервые отмечаются такими акциями во время матчей в Мадриде. С 2009 года это уже восьмой подобный случай в финалах Кубка страны. 

    Каталонцы протестуют против сложившейся политической ситуации вокруг их региона и требуют освобождения арестованных лидеров движений за независимость провинции от Испании. 

    При этом болельщики «Севильи» из Андалусии пели гимн. 

    Президент Ла Лиги: «Я бы перенес финал Кубка Испании, если национальный гимн будет освистан»

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