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    Жозе Моуринью: «Вудворд написал мне, что если «МЮ» не выиграет у «Тоттенхэма», сезон все равно хорош»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Кубок Англии Тоттенхэм Эд Вудворд Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в 1/2 финала Кубка Англии.

    «Наши игроки выглядели очень хорошо. Когда так происходит, мы можем играть против любого соперника, включая «Тоттенхэм» – одну из топ-команд Европы. То, что мы обыграли их на их стадионе – это отличное достижение. 

    Утром я получил SMS от одного из моих боссов Эда Вудворда. Он написал: «Я верю, что мы выиграем. Но если нет, этот сезон все равно хорош. Это сезон, в котором все показали себя профессионалами и двинули клуб в правильном направлении». Я разделяю это ощущение. 

    Мы можем закрыть сезон в финале, и это хорошо. Но мы должны сосредоточиться и на чемпионате, где можем финишировать вторыми после фантастической команды», – сказал Моуринью. 

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