Жозе Моуринью: «Вудворд написал мне, что если «МЮ» не выиграет у «Тоттенхэма», сезон все равно хорош»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в 1/2 финала Кубка Англии.

«Наши игроки выглядели очень хорошо. Когда так происходит, мы можем играть против любого соперника, включая – одну из топ-команд Европы. То, что мы обыграли их на их стадионе – это отличное достижение.

Утром я получил SMS от одного из моих боссов . Он написал: «Я верю, что мы выиграем. Но если нет, этот сезон все равно хорош. Это сезон, в котором все показали себя профессионалами и двинули клуб в правильном направлении». Я разделяю это ощущение.

Мы можем закрыть сезон в финале, и это хорошо. Но мы должны сосредоточиться и на чемпионате, где можем финишировать вторыми после фантастической команды», – сказал Моуринью.