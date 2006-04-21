Жозе Моуринью: «Это четвертый финал «МЮ» за три года. Возможно, нас критикуют слишком много»

Главный тренер прокомментировал исход полуфинального матча 1/2 финала Кубка Англии против (2:1).

«Мы это заслужили. Если разделить матч на периоды, то мы были лучше в большинстве этих периодов. Даже когда соперник владел мячом при счете в нашу пользу, мы контролировали ход игры.

Мы потеряли контроль после того, как счет стал 0:1. В перерыве мы поговорили и задержались с выходом на второй тайм, потому что разговаривали много. В итоге мы смогли собраться.

Мы должны спросить себя – почему у нас так много критиков? Мы можем закончить сезон на втором месте, набрав еще шесть очков. Это будет достижением для клуба, с учетом того, какие классные соперники нам противостояли. Несколько лет нам это не удавалось.

Также это наш четвертый финал за три года. Возможно, нас критикуют слишком много», – отметил Моуринью.