Винченцо Монтелла: «Барселона» превосходила «Севилью» во всем. У них есть инопланетяне»

Главный тренер «Севильи» прокомментировал поражение от «Барселоны» в финале Кубка Испании (0:5).

превосходила нас во всем, у них большой опыт игры в финалах. У них есть инопланетяне, которые играли на очень высоком уровне. Иньеста провел великолепный матч. Он играл так, будто ему 25 лет.

Мы действовали слишком робко. После первого пропущенного гола попытались изменить ситуацию, создавали моменты, но «Барса» полностью контролировала ход игры.

Я приношу извинения нашим болельщикам. В раздевалке царит разочарование, я видел, как игроки плакали, но мы должны дальше бороться в чемпионате, чтобы попасть в Лигу Европы.

Мое будущее? Я приехал сюда четыре месяца назад. Мы написали историю в Лиге чемпионов, дошли до финала Кубка. У меня контракт, и я собираюсь продолжать работу», – сказал Монтелла.

Винченцо Монтелла: «Месси – инопланетянин. Надеюсь, в день матча с «Севильей» он будет не на Земле»