Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Наполи»

В 34-м туре серии А «Милан» проиграл «Беневенто» (0:1). «Интер» встречается с «Кьево», а в центральном матче тура сойдутся и «Наполи».

Чемпионат Италии

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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