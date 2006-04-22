Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Наполи»

В 34-м туре серии А «Милан» проиграл «Беневенто» (0:1). «Интер» встречается с «Кьево», а в центральном матче тура сойдутся «Ювентус» и «Наполи».
Чемпионат Италии
34-й тур
- Дата проведения
- 22 апреля, 13.30, «Сарденья»
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Кальяри –
Краньо, Пизакане (Романья, 90), Чеппителли, Кастан, Фараго, Барелла, Чигарини, Ионицэ (Ликояннис, 81), Падоин, Паволетти, Сау (Хан Кван Сон, 65).
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Болонья –
Миранте, Гонсалес, Романьоли (Мбайе, 61), Де Мео, Орсолини, Поли (Крейчи, 87), Крисетиг (Надь, 77), Джемаили, Масина, Верди, Паласио.
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
- 0:1 – 50 Икарди, 0:2 – 61 Перишич, 1:2 – 90 Стемпиньски.
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Кьево –
Соррентино, Бани, Радованович, Томович, Каччаторе, Джаккерини (Бирса, 67), Ригони, Хетемай, Ярошиньски (Кастро, 60), Инглезе, Пуччарелли (Стемпиньски, 83).
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Интер –
Ханданович, Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио, Валеро (Весино, 77), Брозович, Карамо (Сантон, 67), Рафинья, Перишич (Кандрева, 89), Икарди.
- Предупреждения:
- Жоау Канселу (45), Пуччарелли (75).
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.00, «Фриули»
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Удинезе –
Биссарри, Ларсен, Ларангейра, Самир, Видмер (Дзампано, 53), Фофана, Бехрами (Балич, 71), Барак, Аднан, Лопес (Янкто, 62), Лазанья.
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Кротоне –
Кордац, Фараони (Айети, 90), Чеккерини, Капуано, Мартелла, Барберис, Мандрагора, Роден, Тротта (Сампиризи, 73), Сими, Налини (Риччи, 65).
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 32 Милинкович-Савич, 2:0 – 43 де Врей, 3:0 – 85 Иммобиле, 4:0 – 88 Иммобиле.
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Лацио –
Стракоша, Касерес, де Врей, Раду, Марушич, Пароло (Лукаку, 19), Лейва (Ди Дженнаро, 87), Милинкович-Савич, Лулич, Фелипе Андерсон (Нани, 79), Иммобиле.
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Сампдория –
Вивиано, Берешиньски, Андерсен, Феррари, Стринич, Баррето, Торрейра, Прат, Рамирес (Линетти, 66), Капрари (Ковнацки, 53), Сапата (Куальярелла, 60).
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.00, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Бериша, Толои, Кальдара, Манчини (Бастони, 80), Хатебур (Кастань, 46), де Рон, Фройлер, Госенс, Кристанте, Гомес, Барроу (Корнелиус, 86).
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Торино –
Сиригу, Нкулу, Бурдиссо, Моретти, Бонифаци (Молинаро, 67), Аккуа (Беренгер, 76), Ринкон, Ансальди, Ляйич, Эдера (Ньянг, 84), Белотти.
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
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Ювентус –
Буффон, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Бенатия, Хеведес, Хедира, Асамоа, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.
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Наполи –
Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо, Кальехон, Аллан, Инсинье, Мертенс.
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 21 апреля, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Голы:
- 0:1 – 33, автогол Викари, 0:2 – 52 Наингголан, 0:3 – 59 Шик.
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СПАЛ –
Мерет (Гомис, 80), Чонек, Викари (Грасси, 38), Фелипе, Ладзари, Куртич, Бильер, Скьяттарелла (Шимич, 46), Маттьелло, Палоски, Антенуччи.
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Рома –
Алиссон, Бруно Перес, Манолас, Фасио, Сильва, Гоналон, Пеллегрини (Жерсон, 78), Стротман (Ундер, 67), Наингголан (Перотти, 74), Эль-Шаарави, Шик.
- Предупреждения:
- Викари (5), Стротман (9), Бильер (12), Скьяттарелла (39), Грасси (90).
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Гол:
- 1:0 – 41 Политано.
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Сассуоло –
Консильи, Лемос (Делль`Орко, 76), Ачерби, Пелузо, Аджапонг, Миссироли, Маньянелли, Данкан, Рожерио, Берарди (Рагуза, 64), Политано (Матри, 84).
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Фиорентина –
Дронговски, Лорини, Миленкович, Витор Уго, Оливера (Жил Диаш, 56), Бенасси, Дабо, Верету, Кьеза (Бруну Гашпар, 73), Фальчинелли, Сапонара (Симеоне, 56).
- Предупреждения:
- Дабо (6), Пелузо (34), Лорини (42), Берарди (43), Лемос (47), Аджапонг (72), Рожерио (87), Бенасси (90), Консильи (90).
- Удаление:
- Дабо (30).
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 29 Йеммелло.
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Милан –
Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Сапата, Родригес, Борини (Сусо, 49), Кессиэ, Биглия (Локателли, 72), Бонавентура, Андре Силва (Калинич, 62), Кутроне.
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Беневенто –
Пуджони, Санья, Гимсити, Тошка, Летициа, Катальди, Сандро, Виола (Париджини, 77), Бриньола (Венути, 68), Йеммелло (Диабате, 62), Джуричич.
- Удаление:
- Диабате (80).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.