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    Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Наполи»

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    В 34-м туре серии А «Милан» проиграл «Беневенто» (0:1). «Интер» встречается с «Кьево», а в центральном матче тура сойдутся «Ювентус» и «Наполи».

    Чемпионат Италии

    34-й тур

    Кальяри – Болонья 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    22 апреля, 13.30, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    КальяриКраньо, Пизакане (Романья, 90), Чеппителли, Кастан, Фараго, Барелла, Чигарини, Ионицэ (Ликояннис, 81), Падоин, Паволетти, Сау (Хан Кван Сон, 65).
    БолоньяМиранте, Гонсалес, Романьоли (Мбайе, 61), Де Мео, Орсолини, Поли (Крейчи, 87), Крисетиг (Надь, 77), Джемаили, Масина, Верди, Паласио.
    Предупреждения:
    Гонсалес (23), Крисетиг (25), Джемаили (35), Падоин (38), Де Мео (63), Надь (86), Чигарини (86), Ликояннис (87).

     

    Кьево – Интер 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    22 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 50 Икарди, 0:2 – 61 Перишич, 1:2 – 90 Стемпиньски.
    КьевоСоррентино, Бани, Радованович, Томович, Каччаторе, Джаккерини (Бирса, 67), Ригони, Хетемай, Ярошиньски (Кастро, 60), Инглезе, Пуччарелли (Стемпиньски, 83).
    ИнтерХанданович, Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио, Валеро (Весино, 77), Брозович, Карамо (Сантон, 67), Рафинья, Перишич (Кандрева, 89), Икарди.
    Предупреждения:
    Жоау Канселу (45), Пуччарелли (75).

     

    Удинезе – Кротоне 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    22 апреля, 16.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Лазанья, 1:1 – Сими, 1:2 – 86 Фараони.
    УдинезеБиссарри, Ларсен, Ларангейра, Самир, Видмер (Дзампано, 53), Фофана, Бехрами (Балич, 71), Барак, Аднан, Лопес (Янкто, 62), Лазанья.
    КротонеКордац, Фараони (Айети, 90), Чеккерини, Капуано, Мартелла, Барберис, Мандрагора, Роден, Тротта (Сампиризи, 73), Сими, Налини (Риччи, 65).
    Предупреждения:
    Бехрами (58), Янкто (68).

     

    Лацио – Сампдория 4:0 (2:0, 2:0)
    Дата проведения
    22 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 32 Милинкович-Савич, 2:0 – 43 де Врей, 3:0 – 85 Иммобиле, 4:0 – 88 Иммобиле.
    ЛациоСтракоша, Касерес, де Врей, Раду, Марушич, Пароло (Лукаку, 19), Лейва (Ди Дженнаро, 87), Милинкович-Савич, Лулич, Фелипе Андерсон (Нани, 79), Иммобиле.
    СампдорияВивиано, Берешиньски, Андерсен, Феррари, Стринич, Баррето, Торрейра, Прат, Рамирес (Линетти, 66), Капрари (Ковнацки, 53), Сапата (Куальярелла, 60).
    Предупреждения:
    Лейва (24), Прат (25), Торрейра (67).

     

    Аталанта – Торино 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    22 апреля, 16.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 53 Фройлер, 1:1 – 56 Ляйич, 2:1 – 64 Госенс.
    АталантаБериша, Толои, Кальдара, Манчини (Бастони, 80), Хатебур (Кастань, 46), де Рон, Фройлер, Госенс, Кристанте, Гомес, Барроу (Корнелиус, 86).
    ТориноСиригу, Нкулу, Бурдиссо, Моретти, Бонифаци (Молинаро, 67), Аккуа (Беренгер, 76), Ринкон, Ансальди, Ляйич, Эдера (Ньянг, 84), Белотти.
    Предупреждения:
    Кальдара (50), де Рон (54), Ансальди (83), Моретти (90).

     

    Ювентус – Наполи 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    22 апреля, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЮвентусБуффон, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Бенатия, Хеведес, Хедира, Асамоа, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.
    НаполиРейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо, Кальехон, Аллан, Инсинье, Мертенс.
    Предупреждения:
    Бенатия (9), Асамоа (9), Альбиоль (16), Пьянич (27).

     

    Дженоа – Верона
    Дата проведения
    23 апреля, 21.45, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    СПАЛ – Рома 0:3 (0:1, 0:2)
    Дата проведения
    21 апреля, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 33, автогол Викари, 0:2 – 52 Наингголан, 0:3 – 59 Шик.
    СПАЛМерет (Гомис, 80), Чонек, Викари (Грасси, 38), Фелипе, Ладзари, Куртич, Бильер, Скьяттарелла (Шимич, 46), Маттьелло, Палоски, Антенуччи.
    РомаАлиссон, Бруно Перес, Манолас, Фасио, Сильва, Гоналон, Пеллегрини (Жерсон, 78), Стротман (Ундер, 67), Наингголан (Перотти, 74), Эль-Шаарави, Шик.
    Предупреждения:
    Викари (5), Стротман (9), Бильер (12), Скьяттарелла (39), Грасси (90).

     

    Сассуоло – Фиорентина 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    21 апреля, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 41 Политано.
    СассуолоКонсильи, Лемос (Делль`Орко, 76), Ачерби, Пелузо, Аджапонг, Миссироли, Маньянелли, Данкан, Рожерио, Берарди (Рагуза, 64), Политано (Матри, 84).
    ФиорентинаДронговски, Лорини, Миленкович, Витор Уго, Оливера (Жил Диаш, 56), Бенасси, Дабо, Верету, Кьеза (Бруну Гашпар, 73), Фальчинелли, Сапонара (Симеоне, 56).
    Предупреждения:
    Дабо (6), Пелузо (34), Лорини (42), Берарди (43), Лемос (47), Аджапонг (72), Рожерио (87), Бенасси (90), Консильи (90).
    Удаление:
    Дабо (30).

     

    Милан – Беневенто 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    21 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 29 Йеммелло.
    МиланДоннарумма, Калабрия, Бонуччи, Сапата, Родригес, Борини (Сусо, 49), Кессиэ, Биглия (Локателли, 72), Бонавентура, Андре Силва (Калинич, 62), Кутроне.
    БеневентоПуджони, Санья, Гимсити, Тошка, Летициа, Катальди, Сандро, Виола (Париджини, 77), Бриньола (Венути, 68), Йеммелло (Диабате, 62), Джуричич.
    Предупреждения:
    Санья (59), Диабате (74), Локателли (82), Кессиэ (90), Париджини (90).
    Удаление:
    Диабате (80).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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