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    Баста исполнит российскую версию гимна ЧМ-2018 от Coca-Cola

    Теги светская хроника ЧМ-2018 Coca-Cola Футбол

    Бренд-менеджер проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к ЧМ-2018 Андрей Бойко рассказал, что российскую версию гимна турнира исполнит рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста.

    «Сложилась такая традиция, что перед каждым чемпионатом мира Coca-Cola выкладывает гимн.

    Мы решили пойти дальше, поэтому хотим представить артиста, который исполнит российскую версию гимна. Это Баста», – сказал Бойко.

    «Очень приятно, что выбор пал на меня. Рад, что получилось быть максимально свободным в написании песни. Она будет представлена 11 мая», – заявил рэпер.

    Напомним, в марте американский певец Джейсон Деруло представил гимн Coca-Cola к ЧМ-2018.

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