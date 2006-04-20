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    Владимир Пономарев: «Кубок России скончался к чертовой матери, никому не нужен этот турнир дурацкий»

    Теги ЦСКА Кубок России Авангард Курск Владимир Алексеевич Пономарев Тосно Футбол

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал выход «Тосно» и курского «Авангарда» в финал Кубка России.

    «Пара команд, которые будут играть в финале Кубка России, абсолютно не нравятся. Клубы, занимающие высокие позиции в чемпионате, проигрывают в Кубке – это удивительно.

    В России безобразное отношение к этому турниру. На него уже никто внимания не обращает, никому не нужен этот Кубок дурацкий.

    Кубок скончался к чертовой матери. Он не интересен командам нашей страны. Пара «Тосно» — «Авангард» полностью описывает отношения команд к этому трофею», – сказал Пономарев.

    «Авангард» – «Тосно»: самый странный финал в истории Кубка России

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