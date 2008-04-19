Илья Скроботов: «Завтра в школу, на первые два урока»

17-летний защитник «Зенита» Илья Скроботов, забивший победный мяч в матче против «Динамо» (2:1), поделился впечатлениями после игры.
– Что вам сказал тренер перед выходом на поле?
– Ничего особенного. Сказал, что надо играть жестче – и все.
– Сильно волновались, выходя на поле переполненного стадиона?
– Конечно, сильно волновался. Это первая игра на родном стадионе, поэтому волнение было. Выходил с настроем отдать все на поле.
– Что произошло в моменте с забитым мячом, как вы оказались в полном одиночестве?
– Я оторвался от защитника и мне нужно было просто подставить голову. Мяч влетел в ворота.
– Роберто Манчини сказал, что сборная России нашла нового защитника. Как прокомментируете?
– Да нет, рановато пока еще.
– Вы не соглашались на интервью, сказав, что вам пора домой, ведь в четверг в школу? Это действительно так?
– Да, на первые два урока. Экзамены надо сдавать. Какие уроки? Биология и физика, – сказал Скроботов.