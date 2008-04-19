Илья Скроботов: «Завтра в школу, на первые два урока»

17-летний защитник Илья Скроботов, забивший победный мяч в матче против (2:1), поделился впечатлениями после игры.

– Что вам сказал тренер перед выходом на поле?

– Ничего особенного. Сказал, что надо играть жестче – и все.

– Сильно волновались, выходя на поле переполненного стадиона?

– Конечно, сильно волновался. Это первая игра на родном стадионе, поэтому волнение было. Выходил с настроем отдать все на поле.

– Что произошло в моменте с забитым мячом, как вы оказались в полном одиночестве?

– Я оторвался от защитника и мне нужно было просто подставить голову. Мяч влетел в ворота.

– сказал, что сборная России нашла нового защитника. Как прокомментируете?

– Да нет, рановато пока еще.

– Вы не соглашались на интервью, сказав, что вам пора домой, ведь в четверг в школу? Это действительно так?

– Да, на первые два урока. Экзамены надо сдавать. Какие уроки? Биология и физика, – сказал Скроботов.

Ему только 17, а он уже забил победный гол за «Зенит»