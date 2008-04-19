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    Илья Скроботов: «Завтра в школу, на первые два урока»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Динамо Москва Илья Скроботов Футбол

    17-летний защитник «Зенита» Илья Скроботов, забивший победный мяч в матче против «Динамо» (2:1), поделился впечатлениями после игры.

    – Что вам сказал тренер перед выходом на поле?

    – Ничего особенного. Сказал, что надо играть жестче – и все.

    – Сильно волновались, выходя на поле переполненного стадиона?

    – Конечно, сильно волновался. Это первая игра на родном стадионе, поэтому волнение было. Выходил с настроем отдать все на поле.

    – Что произошло в моменте с забитым мячом, как вы оказались в полном одиночестве?

    – Я оторвался от защитника и мне нужно было просто подставить голову. Мяч влетел в ворота.

    Роберто Манчини сказал, что сборная России нашла нового защитника. Как прокомментируете?

    – Да нет, рановато пока еще.

    – Вы не соглашались на интервью, сказав, что вам пора домой, ведь в четверг в школу? Это действительно так?

    – Да, на первые два урока. Экзамены надо сдавать. Какие уроки? Биология и физика, – сказал Скроботов.

    Ему только 17, а он уже забил победный гол за «Зенит»

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