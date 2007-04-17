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    Александр Мейтин: «Факты расизма бывают, мы c этим боремся. Но у нас расизма не больше, чем в Англии и Германии»

    Теги премьер-лига Россия Лига Европы РФПЛ болельщики ЧМ-2018 Александр Мейтин Футбол

    Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал о своем отношении к проявлениям расизма в России и Европе, а также назвал главную угрозу во время ЧМ-2018.

    «Факты расизма бывают, мы этого не скрываем и с этим боремся. Мы наказываем клубы, работаем с болельщиками, и это дает свои плоды. У нас не больше расизма, чем в той же Англии, Германии.

    Наши болельщики миролюбиво настроены ко всем, сейчас прошел матч Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА, болельщики встречали гостей мирно. В любом обществе есть провокаторы, но само фанатское сообщество исключает таких людей», – сказал Мейтин.

    Чиновник также заявил, что во время ЧМ-2018 наибольшую угрозу представляют террористические организации.

    «В сегодняшних условиях это самая серьезная опасность. Но проводится гигантская работа для того, чтобы избежать этого. Поверьте, пройти на стадион даже с маленькой штукой, которая запрещена, будет невозможно. Террористическая угроза – это самая опасная угроза», – добавил Мейтин.

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