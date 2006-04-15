«Арсенал» проиграл все 5 гостевых матчей в 2018 году. Это худший результат в топ-4 английских лигах

«Арсенал» на выезде уступил «Ньюкаслу» (1:2) в матче 34-го тура АПЛ.

В этом году команда Арсена Венгера проиграла во всех пяти гостевых матчах премьер-лиги: «Борнмуту» (1:2), «Суонси» (1:3), «Тоттенхэму» (0:1), «Брайтону» (1:2) и теперь «Ньюкаслу» (1:2).

«Арсенал» не проигрывал в пяти подряд выездных матчах с 1984 года.

Кроме того, «Арсенал» – единственная команда в топ-4 английских дивизионах, которая не набрала ни одного очка в гостях в 2018 году.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

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