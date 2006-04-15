«Арсенал» проиграл все 5 гостевых матчей в 2018 году. Это худший результат в топ-4 английских лигах

«Арсенал» на выезде уступил «Ньюкаслу» (1:2) в матче 34-го тура АПЛ.
В этом году команда Арсена Венгера проиграла во всех пяти гостевых матчах премьер-лиги: «Борнмуту» (1:2), «Суонси» (1:3), «Тоттенхэму» (0:1), «Брайтону» (1:2) и теперь «Ньюкаслу» (1:2).
«Арсенал» не проигрывал в пяти подряд выездных матчах с 1984 года.
Кроме того, «Арсенал» – единственная команда в топ-4 английских дивизионах, которая не набрала ни одного очка в гостях в 2018 году.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 15 апреля, 15.30, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди, Ритчи (Мерфи, 86), Диаме, Шелви, Йедлин, Перес (Хоселу, 79), Гэйл (Слимани, 63).
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Арсенал –
Чех, Мустафи, Монреаль, Чемберс (Мэйтленд-Найлз, 78), Холдинг, Ивоби (Нкетиа, 86), Джака, Эль-Ненни, Уиллок (Уэлбек, 68), Обамеянг, Ляказетт.
- Предупреждение:
- Слимани (90).