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    «Арсенал» проиграл все 5 гостевых матчей в 2018 году. Это худший результат в топ-4 английских лигах

    Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал

    «Арсенал» на выезде уступил «Ньюкаслу» (1:2) в матче 34-го тура АПЛ. 

    В этом году команда Арсена Венгера проиграла во всех пяти гостевых матчах премьер-лиги: «Борнмуту» (1:2), «Суонси» (1:3), «Тоттенхэму» (0:1), «Брайтону» (1:2) и теперь «Ньюкаслу» (1:2). 

    «Арсенал» не проигрывал в пяти подряд выездных матчах с 1984 года. 

    Кроме того, «Арсенал» – единственная команда в топ-4 английских дивизионах, которая не набрала ни одного очка в гостях в 2018 году. 

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча. 

    Ньюкасл – Арсенал 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    15 апреля, 15.30, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 14 Ляказетт, 1:1 – 29 Перес, 2:1 – 68 Ритчи.
    НьюкаслДубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди, Ритчи (Мерфи, 86), Диаме, Шелви, Йедлин, Перес (Хоселу, 79), Гэйл (Слимани, 63).
    АрсеналЧех, Мустафи, Монреаль, Чемберс (Мэйтленд-Найлз, 78), Холдинг, Ивоби (Нкетиа, 86), Джака, Эль-Ненни, Уиллок (Уэлбек, 68), Обамеянг, Ляказетт.
    Предупреждение:
    Слимани (90).

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