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    Юрген Клопп: «Где бы была сейчас «Рома», играй там Салах?»

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Лига чемпионов Мохамед Салах

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, с каким настроем подходит к играм 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» полузащитник Мохамед Салах, выступавший ранее за римскую команду.

    «Безусловно, для Мо это будет интересное противостояние, и это подчеркивает уровень «Ромы».

    Все знают, какое влияние Салах оказал на наше выступление в сезоне, а «Рома» провела сезон без него. Где бы была сейчас «Рома», играй он там?

    Для него это в любом случае будет интересное и на 100 процентов особенное противостояние. Возможно, в Риме его ждет нечто безумное! Но я уверен, он с этим справится», – сказал Клопп.

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