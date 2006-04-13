Юрген Клопп: «Где бы была сейчас «Рома», играй там Салах?»

Главный тренер Юрген Клопп рассказал, с каким настроем подходит к играм 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» полузащитник , выступавший ранее за римскую команду.

«Безусловно, для Мо это будет интересное противостояние, и это подчеркивает уровень «Ромы».

Все знают, какое влияние Салах оказал на наше выступление в сезоне, а «Рома» провела сезон без него. Где бы была сейчас «Рома», играй он там?

Для него это в любом случае будет интересное и на 100 процентов особенное противостояние. Возможно, в Риме его ждет нечто безумное! Но я уверен, он с этим справится», – сказал Клопп.