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    Селихов пропустит матч с «Уралом» из-за микротравмы

    Теги Спартак Артем Ребров Андрей Ещенко премьер-лига Россия травмы Урал Лоренсо Мельгарехо Александр Селихов

    «Спартак» назвал состав, который отправится в Екатеринбург на матч 26-го тура чемпионата России против «Урала».

    С командой на игру едут: Артем Ребров, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Никола Максимович, Сердар Ташчи, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Денис Глушаков, Фернандо, Артем Тимофеев, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Софьян Ханни, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

    Голкипер красно-белых Александр Селихов не полетит на матч из-за микротравмы мышц бедра.

    Кроме него, в Москве из-за повреждений остались защитник Андрей Ещенко и полузащитник Лоренсо Мельгарехо.

    Матч «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 15 апреля. Начало – в 14.00 по московскому времени.

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