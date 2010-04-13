Селихов пропустит матч с «Уралом» из-за микротравмы

«Спартак» назвал состав, который отправится в Екатеринбург на матч 26-го тура чемпионата России против .

С командой на игру едут: Артем Ребров, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Никола Максимович, Сердар Ташчи, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Денис Глушаков, Фернандо, Артем Тимофеев, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Софьян Ханни, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

Голкипер красно-белых не полетит на матч из-за микротравмы мышц бедра.

Кроме него, в Москве из-за повреждений остались защитник и полузащитник Лоренсо Мельгарехо.

Матч «Урал» – состоится в воскресенье, 15 апреля. Начало – в 14.00 по московскому времени.