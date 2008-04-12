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    Гендиректор «Тосно»: «Финансовые сложности есть, но никакой катастрофы»

    Теги премьер-лига Россия Тосно Вячеслав Матюшенко

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко опроверг информацию о том, что в клубе закончились деньги. 

    – Странные источники, откуда они берутся? Мы понемногу платим – уже закрыли январь, на очереди остальные месяцы.

    – По премиальным такая же ситуация?

    – Нет, по премиальным есть задержка, но все закроем.

    – То есть ситуация не критическая?

    – Сложности есть, но никакой катастрофы.

    – То есть клуб продолжит свое существование?

    – Конечно. Да и потом, если бы не было денег, то мы, наверное, никуда бы не ездили на выезды, – сказал Матюшенко.

    Игрокам «Тосно» сообщили, что в клубе нет денег

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