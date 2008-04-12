Гендиректор «Тосно»: «Финансовые сложности есть, но никакой катастрофы»

Генеральный директор Вячеслав Матюшенко опроверг информацию о том, что в клубе закончились деньги.

– Странные источники, откуда они берутся? Мы понемногу платим – уже закрыли январь, на очереди остальные месяцы.

– По премиальным такая же ситуация?

– Нет, по премиальным есть задержка, но все закроем.

– То есть ситуация не критическая?

– Сложности есть, но никакой катастрофы.

– То есть клуб продолжит свое существование?

– Конечно. Да и потом, если бы не было денег, то мы, наверное, никуда бы не ездили на выезды, – сказал Матюшенко.

Игрокам «Тосно» сообщили, что в клубе нет денег

Отзывы о БК 1xStavka — в Рейтинге букмекеров от Sports.ru