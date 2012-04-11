ФИФА выявила около 500 тысяч товаров с незаконным использованием символики ЧМ-2018. Среди них яблоки и помидоры

нашла около 500 тысяч товаров с незаконным использованием символики федерации и чемпионата мира-2018, сообщил советник по защите бренда Алексей Швецов.

120 тысяч товаров ФИФА выявила самостоятельно на внутреннем рынке. Остальные нарушения были установлены Федеральной таможенной службой. Всего установлено около 1 тысячи фактов нарушений.

Чаще всего подделывают одежду, обувь, спортивные товары, особенно футбольные мячи. Кроме того, ФИФА сообщила о случаях нанесения символики на более неожиданные категории товаров, например, яблоки или помидоры.

Данных об убытках организации пока нет.