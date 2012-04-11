Наверх
    puma

    ФИФА выявила около 500 тысяч товаров с незаконным использованием символики ЧМ-2018. Среди них яблоки и помидоры

    Теги бизнес ФИФА ЧМ-2018 Футбол Россия ЧМ-2018

    ФИФА нашла около 500 тысяч товаров с незаконным использованием символики федерации и чемпионата мира-2018, сообщил советник ФИФА по защите бренда Алексей Швецов.

    120 тысяч товаров ФИФА выявила самостоятельно на внутреннем рынке. Остальные нарушения были установлены Федеральной таможенной службой. Всего установлено около 1 тысячи фактов нарушений.

    Чаще всего подделывают одежду, обувь, спортивные товары, особенно футбольные мячи. Кроме того, ФИФА сообщила о случаях нанесения символики на более неожиданные категории товаров, например, яблоки или помидоры.

    Данных об убытках организации пока нет.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться